Com 2 de Kane, Inglaterra vence RD Congo (2-1) de virada e vai às oitavas da Copa

Com dois gols salvadores de Harry Kane, a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º), em Atlanta, e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo, fase em que enfrentará o coanfitrião México.

Kane marcou duas vezes no segundo tempo (75' e 86') para dar a vitória aos 'Three Lions', que escaparam de uma eliminação precoce, como já aconteceu com favoritos como Alemanha e Países Baixos.

A RD Congo ficou em vantagem por quase 70 minutos, depois de abrir o placar no primeiro tempo com o atacante Brian Cipenga (7') e graças a uma atuação inspirada do goleiro Lionel Mpasi.

Kane, com duas assistências de Anthony Gordon, superou a muralha congolesa a tempo de evitar um desastre para a equipe comandada por Thomas Tuchel.

O atacante do Bayern de Munique também voltou à disputa pela artilharia da Copa do Mundo ao chegar a cinco gols no torneio, um a menos que Lionel Messi e Kylian Mbappé.

"É uma sensação incrível, para ser sincero. Que jogo maluco", disse Kane à BBC. "Não importa quem seja, temos momentos em que heróis aparecem para decidir".

"Ele continua cada vez melhor", disse Tuchel sobre seu artilheiro e capitão.

"Continuamos acreditando. Tivemos o pior início possível. Primeiro chute, primeiro gol, e o jogo ficou difícil, mas após a primeira pausa para hidratação, melhoramos e assumimos o controle", analisou o técnico alemão.

A Inglaterra segue viva na busca do seu primeiro título importante em 60 anos, mas terá um desafio difícil no próximo domingo, na Cidade do México.

Na "panela de pressão" do Estádio Azteca, e na altitude de 2.200 metros acima do nível do mar da capital mexicana, a seleção da casa aguarda os ingleses embalada por uma campanha de quatro vitórias e nenhum gol sofrido neste Mundial.

A derrota em Atlanta põe fim ao conto de fadas da República Democrática do Congo em seu retorno à Copa do Mundo depois de 52 anos.

A última participação havia sido na edição de 1974, quando o país se chamava Zaire, com derrotas nos três jogos que disputou, uma delas para o Brasil (3 a 0).

Os 'Leopardos' sequer haviam somado pontos ou marcado um gol em Mundiais até poucas semanas atrás. No entanto, deixaram uma das favoritas do torneio à beira da eliminação.

- Kane decide -

Sob enorme pressão, todos os olhares se voltaram para Tuchel depois que a equipe africana abriu o placar logo aos sete minutos.

Cipenga avançou totalmente livre pela esquerda, dominou um cruzamento que saiu do lado oposto e bateu firme no canto para superar o goleiro Jordan Pickford.

A vasta maioria dos quase 70 mil espectadores, vestidos com as cores vermelha e branca da Inglaterra, foi ao silêncio após uma jogada que expôs as fragilidades da seleção inglesa pelo seu lado direito, sem os lesionados Reece James e Tino Livramento.

Djed Spence, que ocupou o setor, foi a primeira vítima da pressão intensa com que a RD do Congo nos minutos seguintes.

Jude Bellingham recebeu cartão amarelo por uma entrada forte e, em seguida, se envolveu em uma discussão com Tuchel durante a pausa para hidratação.

Sem conseguir trocar passes no meio-campo, a Inglaterra recorreu à bola aérea para acionar suas estrelas no ataque.

Mpasi fez duas defesas salvadores em duas cabeçadas de Bellingham e parou uma finalização à queima-roupa de Kane, em um primeiro tempo que terminou, mais uma vez, com os torcedores ingleses de coração na boca.

A RD Congo respondeu com um cruzamento para a pequena área até Yoane Wissa, que acabou acertando a trave.

Os torcedores ingleses viram um fio de esperança quando Kane caiu na área após uma disputa com Mpasi, mas nem o árbitro nem o VAR marcaram pênalti.

No segundo tempo, Tuchel tentou reforçar o ataque colocando em campo Bukayo Saka e Anthony Gordon, que tiveram papel fundamental na reação inglesa.

A 15 minutos do fim, Gordon fez o cruzamento que Kane desviou de cabeça para finalmente superar Mpasi.

Pouco depois, Gordon novamente acionou o camisa 9 dos 'Three Lions', que após grande jogada individual fuzilou o goleiro congolês para virar o placar.

Maior artilheiro da história da seleção inglesa, com 84 gols, Kane já marcou 13 em Copas do Mundo.