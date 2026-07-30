Colombiano do Cruzeiro sofre grave lesão e passa por cirurgia com especialista na Finlândia

O temor se confirmou e atacante colombiano Sinisterra teve confirmada uma grave lesão muscular na coxa esquerda. O jogador será submetido a cirurgia na semana que vem com o médico especialista Lesse Lempainen, na Finlândia.

Desde a chegada a Belo Horizonte, em agosto de 2025, que o atacante sofre com os problemas clínicos. Depois da Copa do Mundo, Sinisterra gostaria de ter uma sequência de jogos, mas acabou se contundindo sozinho ao tentar um pique na derrota por 1 a 0 diante do Botafogo, no fim de semana, no Mineirão.

"O Cruzeiro informa que concluiu os exames do atacante Sinisterra e o tratamento indicado para o caso é de procedimento cirúrgico na coxa esquerda", informou o clube mineiro. "Em decisão compartilhada entre o atleta e o Cruzeiro, a cirurgia será realizada na próxima semana, na Finlândia, pelo médico Lesse Lempainen, principal referência mundial no tratamento de lesões na coxa."

O Cruzeiro ainda revelou que após o procedimento, Sinisterra retornará ao Brasil para fazer toda a recuperação com os profissionais do departamento de saúde e performance do clube.