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Na torcida

Colapinto veste camisa de Messi no paddock e diz: "É a melhor final que poderíamos pedir"

Único argentino da Fórmula 1, Colapinto celebrou a classificação histórica contra a Inglaterra e prevê final equilibrada diante da Espanha.

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Estadão Conteúdo

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