COI reintegra atletas russos sem bandeira ou hino

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As bandeiras do COI e da Rússia. ODD ANDERSEN / AFP

O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu, nesta terça-feira (7), as restrições impostas aos atletas russos, permitindo que retornem às modalidades de equipe e participem das eliminatórias para os Jogos Olímpicos de 2028.

No entanto, por ora, o hino e a bandeira nacionais não serão reintegrados.

Essa reintegração, agora recomendada às federações internacionais em seus respectivos esportes, vem acompanhada de exigências antidoping específicas, conforme declarado pelo COI em um comunicado: cada atleta russo deverá se submeter a "diversos testes" antes de voltar a competir em eventos internacionais.

A suspensão estava em vigor desde 2023, após a Rússia invadir à Ucrânia.

Nas duas últimas edições de Jogos Olímpicos, a Rússia não participou como nação por conta de um escândalo de dopagem e apenas alguns atletas foram admitidos, mas como neutros.

Em Tóquio-2020 os russos que participaram levaram 71 medalhas (20 ouros) e terminaram em quinto na classificação geral. Já em Paris-2024 foram apenas cinco pódios (um ouro).

Confira a íntegra do comunicado do COI:

O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) retirou provisoriamente a suspensão do Comitê Olímpico Russo (ROC), que estava em vigor desde 12 de outubro de 2023.

A decisão foi tomada após uma análise minuciosa da Comissão de Assuntos Jurídicos do COI, levando em conta que o ROC não inclui mais, entre seus membros, organizações esportivas regionais situadas em territórios sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional (CON) da Ucrânia.

Além disso, o ROC confirmou que não realiza, nem realizará, quaisquer atividades nesses territórios. O Conselho Executivo do COI continuará a acompanhar de perto a situação referente a quaisquer atividades do ROC nesses territórios e reserva-se o direito de adotar outras medidas, caso considere necessário.

Veja pontos da decisão:

O Comitê Executivo do COI retira provisoriamente a suspensão do Comitê Olímpico Russo (ROC). O ROC não inclui mais como membros quaisquer organizações esportivas regionais situadas em territórios sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia. As condições de participação recomendadas para atletas e equipes da Rússia, incluindo as medidas de proteção, deixam de ser aplicáveis. Todos os atletas russos que retornarem às competições internacionais deverão cumprir os requisitos antidoping pertinentes. O COI não organizará eventos na Rússia nem convidará autoridades governamentais ou estatais russas para seus eventos. O COI tomará uma decisão sobre a exibição da bandeira, do hino e das cores da Rússia, ou de quaisquer outras identificações, nos Jogos Olímpicos no momento oportuno. O COI reafirma sua solidariedade com a comunidade olímpica da Ucrânia.