Coco Gauff vence e avança às quartas de final de Wimbledon pela primeira vez

Gauff vibra com vitória. GLYN KIRK / AFP

A tenista estadunidense Coco Gauff , sétima do mundo, se classificou para as suas primeiras quartas de final em Wimbledon neste domingo (5), ao eliminar a suíça Belinda Bencic (11ª), semifinalista da edição anterior.

Após cair nas oitavas de final em 2019, 2021 e 2024 nas quadras de grama de Londres, a tenista da Flórida, de 22 anos, venceu a suíça com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Logo após o match point, concretizado apenas dois minutos antes do limite de horário das 23h locais (19h de Brasília), a vencedora bateu repetidamente no pulso, como se checasse o relógio.

Com os títulos do US Open em 2023 e de Roland Garros no ano passado, Gauff agora alcançou as quartas de final de todos os quatro torneios de Grand Slam.

Na próxima fase, ela enfrentará a compatriota Jessica Pegula, quarta do mundo, que passou por outra jogadora dos Estados Unidos, Iva Jovic. As parciais foram de 4/6, 6/3 e 6/1.

A vencedora desse confronto avançará para sua primeira semifinal em Wimbledon.

Antes de emplacar quatro vitórias em Wimbledon, Gauff não vencia uma partida na grama desde o verão de 2024.