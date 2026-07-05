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Na grama

Coco Gauff vence e avança às quartas de final de Wimbledon pela primeira vez

Com a vitória sobre Bencic, Gauff alcança pela primeira vez as quartas de Wimbledon após superar eliminações anteriores no torneio.

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AFP

Zero Hora

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