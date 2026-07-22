Clube argentino Tigre condena ataque a tiros contra torcedores no Uruguai

O clube argentino Tigre condenou nesta quarta-feira (22) o ataque a tiros contra um ônibus que transportava seus torcedores em Montevidéu, que deixou um torcedor ferido, após a vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Nacional, do Uruguai, no playoff da Copa Sul-Americana.

"Nossa instituição condena esses acontecimentos e condena absolutamente qualquer forma de violência. O futebol deve ser uma festa e, em hipótese alguma, podemos aceitar que a integridade física das nossas pessoas seja colocada em risco", afirmou o Tigre em um comunicado.

O clube informou que a pessoa ferida recebeu atendimento médico no Uruguai e que, depois foram tomadas providências para sua transferência para Buenos Aires nesta quarta-feira, "após apresentar evolução favorável em seu estado de saúde".

O Ministério do Interior do Uruguai informou nesta quarta que a vítima era um homem de 57 anos. Ele sofreu um ferimento a bala nos braços e recebeu alta após ser atendido em uma unidade de saúde em Montevidéu.

O ataque ocorreu na noite de terça-feira, quando uma caravana de ônibus transportando torcedores do Tigre retornava à Argentina por uma das vias de acesso a Montevidéu.

Segundo fontes citadas pela imprensa uruguaia, a polícia local não descarta nenhuma hipótese, incluindo o possível envolvimento de torcedores do Nacional no ataque.

"Diante desses lamentáveis acontecimentos, o clube implementou as medidas de contingência necessárias para garantir a segurança de seus membros. Nas primeiras horas desta quarta-feira, o grupo que viajava de ônibus chegou a Buenos Aires", informou o clube argentino.

O jogo de volta será disputado na próxima terça-feira, em Victoria, na província de Buenos Aires.