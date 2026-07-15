Cidade natal de Bellingham celebra estrela da seleção inglesa

Seu nome está na boca de todos na pequena cidade inglesa de Stourbridge, berço de Jude Bellingham, uma das estrelas da seleção de seu país, que enfrenta a Argentina nas semifinais da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15).

Em estádios lotados na América do Norte e em pubs na Inglaterra, os torcedores entoam "Hey Jude", dos Beatles, e vestem camisas com slogans em alusão ao jogador do Real Madrid.

A tranquila cidade de Stourbridge, no centro da Inglaterra, a oeste de Birmingham, celebra como nunca a competição representada pelo seu atleta de 23 anos.

"Ele é um garoto daqui", conta o aposentado Keith Hall, em referência à Bellingham, que nasceu nesta localidade e "mantém o vínculo com suas raízes", apesar de morar na Espanha atualmente.

O meio-campista iniciou sua carreira nas categorias de base do Stourbridge Football Club, antes de se juntar às divisões inferiores do Birmingham City e se tornar o jogador mais jovem do time principal.

"Não me surpreende que ele tenha se transformado em uma sensação internacional, porque é o cara mais incrível que existe", exclamou Sam Holden, funcionário de um supermercado, de 21 anos.

"Está claro que Harry Kane pode nos salvar nos momentos difíceis, mas Jude Bellingham pode levar a Inglaterra aos patamares mais altos", acrescenta.

Uma empresa ferroviária regional está oferecendo viagens gratuitas em Stourbridge nesta semana aos passageiros chamados 'Jude'.

"Esperamos receber os Judes de toda a região para uma viagem gratuita no trem de Stourbridge", comenta Jonny Wiseman, da West Midlands Railway.

Mas a febre se espalhou para além desta região conhecida como Black Country. Uma estação de trem no sudeste de Londres foi brevemente renomeada como estação "Jude Bellingham".

- Febre 'Jude' -

Em um pub da localidade de Hagley, perto de Stourbridge, Vienna Letts serve cervejas e cita o clima efervescente quando o camisa 10 e a seleção inglesa entram em campo.

"Hagley costuma ser uma comunidade bem pequena e tranquila, mas é como se todos nós tivéssemos nos reunido no mesmo lugar só para apoiar o Jude", afirma Letts.

"Ninguém teria imaginado que um garoto de Stourbridge poderia ser o artilheiro e que a Inglaterra poderia estar nas semifinais", acrescenta.

Após dois gols contra a Noruega no sábado, que levaram a Inglaterra às semifinais, Bellingham está empatado com o capitão da seleção, Harry Kane, com seis gols no torneio.

Em Birmingham, um mural exibe a imagem do jogador de 23 anos e seu companheiro de equipe, também da região, Morgan Rogers, comendo a especialidade local, batata empanada.

"Ele é como um herói para o pessoal do bairro, para as crianças, que sabem que, se você trabalhar duro, pode alcançar seus sonhos", diz Harpreet Bains, uma professora de 40 anos.

Em Stourbridge, Jessica, gerente de um salão de bronzeamento artificial, comenta que ouve pessoas cantando "Hey Jude" por toda a cidade durante a Copa do Mundo.

"Meus filhos agora aprenderam que música é essa porque ela é cantada nas partidas", afirma.

Bellingham pareceu se emocionar após a partida contra a Noruega, quando até o astro David Beckham se juntou aos milhares de torcedores que entoaram este hino no estádio de Miami.