Chelsea oficializa contratação do atacante português Geovany Quenda

O Chelsea concretizou a contratação do jovem atacante português Geovany Quenda, vindo do Sporting de Lisboa que assinou contrato com o clube londrino até 2034, anunciaram os 'Blues' nesta quarta-feira (8).

O negócio, que havia sido acertado no ano passado, leva o versátil jogador de 19 anos a Londres por um valor de cerca de 44 milhões de libras (R$ 307 milhões na cotação atual).

"É incrível estar aqui. O Chelsea é um grande time e estou empolgado para jogar aqui em Stamford Bridge", disse Quenda ao site do clube da Premier League.

O atacante, que defende a seleção sub-21 de Portugal e pode atuar pelas duas pontas, ajudou o Sporting a conquistar a dupla coroa (Campeonato Português e Taça de Portugal) na temporada 2024-2025.

Quenda, que será comandado pelo técnico espanhol Xabi Alonso, também detém o recorde de jogador português mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões, tendo balançado as redes na vitória por 4 a 1 sobre o Kairat, em setembro de 2025.