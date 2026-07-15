CEO do Bayer Leverkusen aponta 'problemas estruturais' após decepção da Alemanha na Copa

Para o CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, os repetidos fracassos da Alemanha na Copa do Mundo são resultado de problemas estruturais, burocráticos e culturais na sociedade alemã, e a solução passa pelo "desenvolvimento de jovens".

Tetracampeã mundial, a Alemanha foi eliminada pelo Paraguai nos 16-avos de final Copa do Mundo na América do Norte, após ter sido eliminada na fase de grupos nas edições de 2018 e 2022.

Após assumir a administração do Leverkusen em 2018, o executivo espanhol Fernando Carro ajudou a levar o clube ao seu primeiro título da Bundesliga em 2024, além de conquistar a Copa da Alemanha na mesma temporada.

"É necessário investir mais no desenvolvimento de jovens, incluindo uma melhor integração entre escola e esporte", disse Carro à AFP.

"Uma infraestrutura moderna e de ponta também é um elemento fundamental... Projetos que melhoram essas condições são travados com muita frequência pela burocracia e por processos de tomada de decisão excessivamente demorados", acrescentou.

Carro explicou que o Leverkusen espera há quase uma década a aprovação de um novo centro de treinamento, apesar de ter reduzido o projeto em relação ao planejamento inicial.

- Espanha, Inglaterra e França como exemplo -

Natural de Barcelona, Carro afirmou que Espanha, finalista da Copa do Mundo, França e Inglaterra, semifinalistas, tiveram êxito graças a uma "enorme ambição, resiliência e força coletiva".

"Sempre há coisas a aprender com outros países e sistemas. Com Espanha, Inglaterra e França, você tem três dos semifinalistas da Copa do Mundo literalmente ao lado", observou o executivo de 61 anos.

"São nações do futebol com um nível de desenvolvimento semelhante que têm investido de forma constante em infraestrutura moderna e em academias, assim como em treinadores e no desenvolvimento de jogadores", disse.

A Alemanha deve nomear Jürgen Klopp como técnico da seleção após a saída de Julian Nagelsmann, mas Carro acredita que o ex-treinador do Liverpool não consegue resolver sozinho os problemas do futebol alemão.

"Jürgen Klopp conquistou muito em sua carreira e merece respeito por isso, mas só um técnico não consegue resolver desafios estruturais e de longo prazo", pontuou.

"A Alemanha continua tendo jogadores individuais extraordinários, mas, sem dúvida, precisamos analisar cuidadosamente em que ponto estamos agora: parece haver menos jogadores chegando ao mais alto nível", concluiu o espanhol.