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Decisão polêmica

Caso Balogun se torna uma questão política na Bélgica

Decisão da Fifa de liberar artilheiro dos EUA após cartão vermelho gerou críticas políticas e questionamentos sobre imparcialidade na Copa do Mundo.

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AFP

Zero Hora

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