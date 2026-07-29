Casares deixa Conselho do São Paulo e aponta direito de defesa 'cerceado' antes de julgamento

Júlio Casares renunciou ao cargo de conselheiro do São Paulo. O movimento é uma tentativa de evitar o julgamento pela Comissão de Ética, marcado para esta quinta-feira, dia 30. Ele é investigado por gestão temerária e atividades irregulares no seu mandato.

Na carta de renúncia, Casares também fala que deixará o quadro associativo do clube. Entretanto, o artigo 38 do estatuto social diz que não é aceito pedido de demissão de sócios quando o associado "for objeto de procedimento administrativo disciplinar, até a conclusão de tal procedimento".

O advogado Bruno Borragine, que representa Júlio Casares, disse ao Estadão que a renúncia se deu por o ex-presidente são-paulino sofrer um "processo de exceção". Na visão de sua defesa, Casares teve o direito de defesa "cerceado" por não conseguir documentos para compor sua representação na Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Segundo o advogado, a própria comissão não permitiu o acesso.

Júlio Casares deixou a presidência do São Paulo em janeiro, após ter tido seu afastamento aprovado pelos conselheiros. A renúncia, na época, encerrou o processo de impeachment, que seria concluído com uma assembleia de sócios. A tendência era de que ele fosse afastado em definitivo.

O ex-presidente é alvo de investigações do Ministério Público e do próprio São Paulo desde dezembro do ano passado, após o vazamento de um áudio que revelava um esquema clandestino de uso de camarotes no MorumBis. Casares também é alvo de um inquérito sobre supostos saques irregulares dos cofres são-paulinos.

Desde então, as investigações já passaram por coleta de provas em operações de busca e apreensão e oitivas de suspeitos e testemunhas. Internamente, o São Paulo expulsou Mara Casares e Douglas Schwartzamann, então diretores envolvidos no esquema dos camarotes. Márcio Carlomagno, tido como braço direito de Casares, foi expulso do quadro associativo. Ele também era citado na gravação vazada.