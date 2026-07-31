Carolina Meligeni avança à semifinal após vitória sofrida na Argentina

A brasileira Carolina Meligeni está classificada para as semifinais do W35 de Pergamino, cidade localizada na província de Buenos Aires, na Argentina.
Nesta sexta-feira (31), a paulista derrotou a chilena Fernanda Labraña, cabeça de chave número 8, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4.
— Foi um jogo de superação. Choveu umas três ou quatro vezes, então tivemos que entrar e sair da quadra o tempo todo, aquecer e esfriar o corpo várias vezes. Foi um dia bem desgastante, porque acabamos ficando o dia inteiro no clube, mas consegui me manter focada e feliz por ter saído com a vitória — disse Carol, que é a terceira favorita.
Em busca de um lugar na decisão, a brasileira vai enfrentar a italiana Giorgia Pedone, cabeça 2, que derrotou a argentina Francesca Mattioli por 6/1 e 6/2.
A outra semifinal semifinal será jogada entre a principal favorita, a argentina Victoria Bosio, e a russa Daria Egorova.