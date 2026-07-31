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Carolina Meligeni avança à semifinal após vitória sofrida na Argentina

Brasileira venceu a chilena Fernanda Labraña e agora enfrenta italina Giorgia Pedone.

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André Silva

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