Carlos Queiroz deixa cargo de técnico de Gana após eliminação nos 16-avos da Copa

Carlos Queiroz fi contratado três meses antes da Copa. ODD ANDERSEN / AFP

O técnico português da seleção de Gana, Carlos Queiroz, anunciou sua saída do cargo neste domingo (5), um dia após a eliminação dos 'Black Stars' pela Colômbia (1 a 0) nos 16-avos da Copa do Mundo de 2026.

"Deixo esta aventura orgulhoso do que conquistamos, mas também com a insatisfação saudável de quem sempre quis mais", escreveu o treinador de 73 anos em sua conta no Instagram. Ele havia assumido o comando da seleção ganesa em abril passado.

Técnico experiente, Carlos Queiroz já havia comandado outras seleções em Mundiais: Portugal, em 2010, e Irã, em 2018 e 2022.

Ele também teve uma passagem decepcionante no comando da Colômbia entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2020.

Quando foi contratado, há três meses, a Federação de Futebol de Gana não especificou uma duração de contrato que fosse além da Copa do Mundo.

Após se classificarem para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos (uma vitória, um empate e uma derrota), os 'Black Stars' não conseguiram repetir o feito da edição de 2010, quando chegaram às quartas de final e acabaram sofrendo uma traumática eliminação para o Uruguai nos pênaltis.