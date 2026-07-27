Carlos Miguel tem falha grotesca, Palmeiras perde para o Atlético-MG e vê Flamengo se aproximar

Em uma partida com um segundo tempo emocionante, e que contou com uma falha grotesca do goleiro Carlos Miguel, o Palmeiras desperdiçou a chance de fazer a lição de casa na noite deste domingo, no Nubank Park, e amargou uma derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG. O saldo desse resultado negativo é a aproximação do vice-líder Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas, que empataram no Rio com o São Paulo, diminuíram a distância para o líder do Nacional. A diferença, que antes era de sete pontos, caiu para seis. Com 44 pontos, o Palmeiras (que tem um jogo a mais do que o time rubro-negro) agora observa o rival no segundo posto com 38. Já o Atlético-MG, pulou para 28 pontos e busca agora uma aproximação junto ao pelotão de frente.

Na partida, o lance que chamou a atenção aconteceu aos nove minutos do segundo tempo, quando o placar estava 0 a 0. Ao tentar fazer uma defesa aparentemente tranquila, o camisa 1 soltou a bola na pequena área palmeirense e deu um verdadeiro presente para o meia Victor Hugo estufar a rede e abrir o placar dando início ao drama palmeirense.

Depois de encarar o time mineiro, o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste meio de semana. A equipe liderada pelo treinador português Abel Ferreira viaja até Salvador e, na quarta-feira, desafia o Vitória, no estádio Barradão.

O Palmeiras iniciou a partida querendo fazer valer o mando de campo e encurralou o Atlético-MG. Adiantando a marcação e pressionando a saída de bola, os anfitriões quase abriram o placar antes dos dez minutos em finalização de Emiliano Martínez que Everson defendeu.

O lance mais agudo, e polêmico, no entanto, surgiu aos 15. Piquerez entrou na área pela esquerda em velocidade, foi na linha de fundo e cruzou rasteiro. Ruan deslizou para dar o carrinho e a bola bateu no seu braço de apoio. A primeira reação do juiz Bruno Arleu foi a marcação de pênalti. No entanto, após ser chamado pelo VAR para analisar o lance, ele recuou e invalidou o lance.

O Atlético-MG optou por povoar o meio-campo para frear o ímpeto do Palmeiras. Conseguiu até diminuir a pressão, mas seguiu correndo riscos em jogadas individuais, como foi o caso de Arias, que num giro na entrada da área, só não abriu o placar porque chutou prensado à frente do goleiro.

Com o apoio dos laterais e uma transição rápida, o Palmeiras alugou o campo do rival na parte final do primeiro tempo. Contudo, essa estratégia ofensiva quase sofreu um castigo quando Cassierra, num momento de descuido da zaga palmeirense, desviou um cruzamento e obrigou Carlos Miguel a uma difícil intervenção aos 36 minutos.

As duas equipes voltaram do intervalo sem mudanças para o restante do confronto. O Palmeiras repetiu a intensidade da etapa inicial nos primeiros minutos em busca da abertura do placar. No entanto, uma falha de Carlos Miguel mudou totalmente o roteiro da partida. Cassierra abriu espaço para a finalização e bateu forte. O goleiro palmeirense se atrapalhou ao tentar fazer a defesa e deu um presente para Victor Hugo. Atento, ele aproveitou o lance inesperado, deu um leve toque na bola e fez 1 a 0 para o Atlético-MG aos nove minutos.

O time sentiu o golpe, se desorganizou em campo e viu o Atlético-MG crescer na partida e ter a chance de ampliar a vantagem. O drama, no entanto, durou até os 30 minutos. Em um lance de área, após cruzamento da esquerda, Felipe Anderson cortou a marcação e bateu no canto: 1 a 1.

Mas a partida reservou surpresas na reta final. O Palmeiras ainda comemorava o empate quando Igor Gomes, em jogada pela esquerda, teve toda a calma do mundo para chutar firme e voltar a colocar o time mineiro em vantagem: 2 a 1 aos 31 minutos.

A partir daí, foi só pressão dos anfitriões e uma retranca eficiente dos visitantes, que sustentaram a vantagem e garantiram uma importante vitória fora de casa neste Nacional.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 X 2 ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay (Felipe Anderson), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Emiliano Martínez (Vitor Roque), Maurício (Lucas Evangelista) e Andreas Pereira; Arias e Paulinho (Heittor). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon (Cissé), Preciado e Victor Hugo (Igor Gomes); Bernard (Minda) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Victor Hugo, aos 9, Felipe Anderson, aos 30, e Igor Gomes, aos 31 minutos do segundo tempo. .

CARTÕES AMARELOS - Preciado e Renan Lodi (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 2.685.569,26

PÚBLICO - 30.304 pagantes