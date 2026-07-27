Carlos Alberto Parreira tem melhora e deixa UTI após 43 dias

Parreira precisou passar por cirurgia de emergência. Rafael Ribeiro,CBF / Divulgação

Carlos Alberto Parreira deixou a UTI do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, nesta segunda (27), após 43 dias internado. O ex-técnico da Seleção Brasileira apresentou complicações decorrentes de uma infecção pulmonar e precisou passar por cirurgia de emergência no dia 27 de junho.

De acordo com boletim oficial do hospital, Parreira foi transferido para a unidade semi-intensiva e apresenta evolução no quadro clínico.

“O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada”, informou a nota.

Leia Mais Parreira passa por cirurgia e continua sedado na UTI após internação pulmonar

O comunicado destaca ainda que ele segue sob acompanhamento do pneumologista intensivista Arthur Vianna e da equipe multidisciplinar. Não há previsão de alta hospitalar.

Parreira está internado desde 16 de junho. Chegou a depender de aparelhos para respirar e teve o quadro considerado grave, mas, segundo o hospital, vem apresentando melhora contínua desde o procedimento cirúrgico.

📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.