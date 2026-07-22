Carlos Alberto Parreira apresenta 'melhora global' e deve deixar a UTI até o fim de semana

Há mais de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, o ex-técnico Carlos Alberto Parreira apresenta melhora a cada dia no tratamento contra uma inflamação pulmonar. Segundo Boletim Médico divulgado nesta quarta-feira, pode deixar a UTI até o fim de semana após apresentar "uma melhora global de seu quadro clínico."

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Parreira deu entrada ao hospital no dia 16 de junho, por causa de problemas no pulmão. Diagnosticado com câncer, o ex-treinador passou por uma traqueostomia, um procedimento que permitiu a inserção de umas cânula no pescoço para ventilação artificial.

O estado de saúde de Parreira chegou a ser definido como "grave", mas com o passar do tempo, o tratamento vem dando resultados e o progresso já o permite sonhar em voltar para casa. Inicialmente, porém, o próximo passo é deixar a UTI.

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira apresenta uma melhora global de seu quadro clínico. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada e não necessita mais de diálise", informou o Boletim Médico desta quarta.

Acrescentado de outra boa notícia à família, amigos e fãs de Parreira. "A previsão é que até o final da semana ele seja transferido para uma unidade semi-intensiva - área hospitalar voltada para pacientes que apresentam um quadro estável, mas que ainda exigem atenção especial e monitoramento regular."