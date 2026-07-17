Capdevila, campeão do mundo pela Espanha em 2010, pede ajuda para ir à final da Copa

O ex-jogador espanhol Joan Capdevila, campeão do mundo pela 'Roja' em 2010, pediu ajuda nas redes sociais para viajar aos Estados Unidos e assistir à final da Copa do Mundo, após ter sua solicitação de ESTA negada.

O ESTA (sigla em inglês para Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem) é uma permissão necessária para entrar em território americano.

"Acabaram de me dizer que não posso viajar para a final com meus filhos porque meu ESTA foi negado", escreveu em sua mensagem Capdevila, lateral-esquerdo titular na final de 16 anos atrás.

"Alguém pode me ajudar com isso? Vocês não fazem ideia de como eu estava empolgado para estar lá com todos os meus companheiros de 2010 e com esta equipe para torcer por eles", acrescenta o ex-jogador.

Outros integrantes daquele time campeão, como Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández e David Villa já foram vistos nas últimas semanas em jogos da seleção espanhola, que disputará sua segunda final de Copa no domingo, contra a Argentina.

"Não consigo acreditar que não estou sendo autorizado a entrar nos Estados Unidos... e perdendo um momento como este com meus filhos. Nós amamos tanto o futebol...", continua Capdevila, que não explica por que as autoridades americanas negaram a ele a aprovação do ESTA.

O ex-jogador termina sua mensagem com um apelo ao governo espanhol ou a qualquer cidadão que possa ajudá-lo. "Serei eternamente grato a vocês", concluiu.