Canal do Miami Heat comete gafe e publica live da apresentação de LeBron James

LeBron James está na mira de várias franquias da NBA. ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Miami Heat pode ter dado uma pista ou ter cometido um ato falho sobre o destino de LeBron James na NBA. O canal oficial da franquia no YouTube postou uma live com o título "apresentação de LeBron James", na terça-feira (21).

A transmissão, que estava programada para o dia 27 de julho, ficou alguns segundos no ar e depois foi retirada. Existe um vídeo indisponível no canal que está oculto, que pode ser a live.

Nas redes sociais do Heat não há nenhuma menção à contratação do jogador de 41 anos, que atuou pela equipe de 2010 a 2014, onde conquistou dois títulos da liga. O astro decidiu não renovar com o Los Angeles Lakers e segue sem time há três semanas.

De acordo com a ESPN americana, quatro franquias estão na disputa pela contratação de LeBron James: Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Miami Heat.

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