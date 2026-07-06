Esportes

Em Montreal

Canadense Summer McIntosh bate o recorde mundial mais antigo da natação feminina

Marca dos 200 metros borboleta, estabelecido em 2009 por Liu Zige, foi superado após quase 17 anos de vigência

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AFP

Zero Hora

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