Canadense Summer McIntosh bate o recorde mundial mais antigo da natação feminina

A nadadora canadense Summer McIntosh. Jussi Grznar / Red Bull Content Pool

A canadense Summer McIntosh quebrou no domingo (5) o recorde mundial feminino mais antigo da natação, o dos 200 metros borboleta, com o tempo de 2min01seg65, no campeonato nacional disputado em Montreal.

Estabelecido em outubro de 2009, no período dos trajes "tecnológicos" que foram proibidos pouco depois, o recorde anterior de 2min01seg81, da chinesa Liu Zige, permaneceu vigente por quase 17 anos.

McIntosh, de apenas 19 anos, tinha quatro dos cinco melhores tempos da história antes da prova de domingo, mas ainda não havia superado o recorde.

A canadense conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, incluindo o dos 200 metros borboleta, e oito títulos mundiais desde 2022, três deles nos 200 metros borboleta, o primeiro aos 15 anos, em 2022.