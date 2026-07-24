Campeã de Roland Garros é presa por suspeita de envolvimento em esquema de fraude online

Rika Hiraki teria participado de um golpe na internet. Women's Tennis Association / Divulgação

A ex-tenista japonesa Rika Hiraki, campeã de duplas mistas em Roland Garros em 1997, foi presa por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude online. O nome dela apareceu na investigação de um golpe aplicado pelas redes sociais que fez pelo menos uma vítima.

Segundo a polícia japonesa, o esquema envolvia um suposto cirurgião viúvo que atuava na França e precisava de dinheiro para liberar os pertences da esposa falecida na alfândega. Ele criava uma relação de confiança com a vítima para aplicar o golpe e dizia que iria receber uma indenização pela morte da esposa.

A investigação apontou que uma mulher de 50 anos transferiu 300 mil ienes (cerca de R$ 9 mil) para uma conta bancária ligada ao esquema, e parte do dinheiro teria sido direcionado para uma conta de criptomoedas associada à ex-tenista de 54 anos. O caso teria ocorrido em maio de 2022. Segundo a polícia, imagens da câmera de segurança de um banco mostram Hiraki fazendo saques na conta no mesmo dia da transferência.

A ex-atleta de 54 anos foi detida na empresa onde trabalha, na província de Chiba, a leste de Tóquio. A suspeita é de que ela tenha atuado com um cúmplice ainda não identificados. Em depoimento à polícia, Hiraki negou qualquer participação no esquema.

Imagens de câmeras de segurança de um caixa eletrônico de um banco mostraram Hiraki sacando dinheiro da conta no mesmo dia.