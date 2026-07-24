Campeã de Roland Garros é presa por suspeita de envolvimento em esquema de fraude online

A ex-tenista japonesa Rika Hiraki, campeã de duplas mistas em Roland Garros em 1997, foi presa por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude online. O nome dela apareceu na investigação de um golpe aplicado pelas redes sociais que fez pelo menos uma vítima.
Segundo a polícia japonesa, o esquema envolvia um suposto cirurgião viúvo que atuava na França e precisava de dinheiro para liberar os pertences da esposa falecida na alfândega. Ele criava uma relação de confiança com a vítima para aplicar o golpe e dizia que iria receber uma indenização pela morte da esposa.
A investigação apontou que uma mulher de 50 anos transferiu 300 mil ienes (cerca de R$ 9 mil) para uma conta bancária ligada ao esquema, e parte do dinheiro teria sido direcionado para uma conta de criptomoedas associada à ex-tenista de 54 anos. O caso teria ocorrido em maio de 2022. Segundo a polícia, imagens da câmera de segurança de um banco mostram Hiraki fazendo saques na conta no mesmo dia da transferência.
A ex-atleta de 54 anos foi detida na empresa onde trabalha, na província de Chiba, a leste de Tóquio. A suspeita é de que ela tenha atuado com um cúmplice ainda não identificados. Em depoimento à polícia, Hiraki negou qualquer participação no esquema.
Imagens de câmeras de segurança de um caixa eletrônico de um banco mostraram Hiraki sacando dinheiro da conta no mesmo dia.
Na campanha em que conquistou seu único Grand Slam na carreira, Hiraki jogou ao lado do indiano Mahesh Bhupathi. Na final, venceram os americanos Patrick Galbraith e Lisa Raymond.