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Campeã de Roland Garros é presa por suspeita de envolvimento em esquema de fraude online

Japonesa Rika Hiraki venceu o torneio de duplas mistas na edição de 1997

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