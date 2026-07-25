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Entre os quatro

Calderano vence o 31º do mundo com facilidade e avança à semifinal do WTT Contender de São José dos Campos

Brasileiro vai enfrentar o japonês Yukiya Uda

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Estadão Conteúdo

Fernando Itokazu

Zero Hora

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