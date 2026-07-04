Calderano perde para japonês e dá adeus ao Grand Smash dos EUA

Calderano era um dos favoritos ao título. WTT / Divulgação

Atual número 9 do ranking mundial de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano foi eliminado, pelo japonês Hiroto Shinozuka, nas oitavas de final do Grand Smash dos Estados Unidos. A competição disputada em Los Angeles é uma das mais importantes do circuito mundial da modalidade, equivalente a um Grand Slam do tênis.

Em jogo disputado na noite de sexta-feira (3), o asiático venceu por 3 a 1, de virada, com parciais de 4/11, 11/9, 11/6 e 11/3.

O jogo

Calderano começou melhor e com um sólido jogo fez 11 a 4, sem dar oportunidades para Shinozuka, a quem havia derrotado no último confronto.

O rumo da partida mudou após o japonês assumir a liderança do placar em 7 a 6, no segundo set. Agressivo, ele venceu a parcial e dominou o terceiro set, pressionando o brasileiro.

Shinozuka venceu brasileiro pela primeira vez. WTT / Divulgação

Invicto diante do adversário, Hugo Calderano não teve forças de reação e acabou perdendo o quarto set por implacáveis 11/3, dando adeus ao torneio, onde nas duplas mistas conquistou uma medalha de bronze, ao lado de Bruna Takahashi.

— Tenho jogado bem ultimamente, então estava ansioso para ver como eu me sairia contra ele. Acho que consegui jogar no meu nível máximo hoje. Não tive problemas específicos com o saque e a devolução, então senti que, se conseguisse reduzir os erros durante as trocas de bola, teria uma chance. Mantive a calma, fiz os ajustes necessários e acho que isso levou à vitória— disse Shinozuka, após a partida.