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Calderano perde para japonês e dá adeus ao Grand Smash dos EUA

Brasileiro foi superado por 3 sets a 1 nas oitavas; torneio é considerado um dos mais prestigiados do circuito mundial

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André Silva

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