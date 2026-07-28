Calculadora na mão: o que precisa acontecer para a dupla Gre-Nal ficar fora do Z-4 na próxima rodada

Times de Luís Castro e Paulo Pezzolano flertam com o perigo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Brasileirão recém dobrou a esquina do primeiro para o segundo turno, mas não custa nada pegar a calculadora para fazer projeções. Principalmente para a dupla Gre-Nal, enrolada na fuga do rebaixamento. A rodada, a 21ª, no meio da semana será incompleta. Quatro jogos foram adiados devido a questões de calendário.

Entre eles o do Grêmio contra o Botafogo. O Inter joga contra o Flamengo, na quarta-feira (29). Os resultados do meio da semana podem colocar um dos dois no Z-4.

Zona de rebaixamento

17º) Vasco 21 pontos

18º) Remo 21 pontos

19º) Mirassol 20 pontos

20º) Chapecoense 10 pontos

O primeiro clube no Z-4 é o Vasco, com 21 pontos. Os cariocas também tiveram o jogo contra a Chapecoense adiado. Abaixo aparecem Remo, com 21 pontos, e Mirassol, com 20. As duas equipes abrem a rodada na quarta em um confronto direto. A Chape, com 10 pontos, está virtualmente rebaixada.

O Inter é o primeiro clube fora do Z-4, com 21 pontos e um saldo melhor que o do Vasco. Depois aparece o Grêmio com 22 pontos.

Se os vencerem o Flamengo, se manterão fora da zona de rebaixamento. Em caso de empate com gols, seguirá fora do Z-4, por ter mais gols marcados que o Grêmio.

Se o empate for em 0 a 0, Inter e Grêmio terão os mesmos 22 pontos, mesmo número de vitórias e mesmo saldo de gols. E empataram o confronto direto.

Chance de rebaixamento

O desempate iria para o número de cartões vermelhos. Nesse cenário, o Inter fica a frente na tabela do Brasileirão por ter recebido apenas dois vermelhos contra dois do Grêmio. Se a partida entre Remo e Mirassol tiver um vitorioso, o Tricolor entra na zona de rebaixamento.

Para o Inter terminar a rodada entre os rebaixados, basta perder para o Flamengo. Esse resultado também elimina a chance de o Grêmio entrar no Z-4.

Não há como Inter e Grêmio entrarem juntos no Z-4 nesta rodada. Se vencer, o Inter vai para a 14ª colocação, já que Grêmio e Santos não jogam.