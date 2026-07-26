Caio Bonfim quebra recorde sul-americano,  leva maratona da marcha e conquista 17º ouro no Troféu Brasil

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Caio e sua 17ª medalha de ouro na história da competição. Osvaldo F/CBAt / Divulgação/CBAt

Grande nome da marcha atlética do Brasil, Caio Bonfim conquistou sua 17ª medalha de ouro na história do Troféu Brasil de Atletismo neste domingo (26), Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo.

O medalhista de prata em Paris-2024 e campeão mundial nos 20 km em 2025 confirmou o favoritismo e levou a melhor nos 35 km da maratona da marcha atlética, com direito a quebra de recorde brasileiro e sul-americano na prova. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de duas horas, 31 minutos e um segundo.

Max Batista, colega de equipe de Caio, era o antigo dono da marca no país, com 2h31min57seg, que ficou com o bronze neste domingo após concluir a prova em 2h36min58seg. Matheus Correa, da Associação de Atletismo Blumenau (SC), ficou com a prata, com o tempo três minutos e 36 segundos de desvantagem para o campeão.

— Eu saí com pensamento de tentar fazer o recorde sul-americano. Só que é uma construção durante a prova. Eu estava fora do recorde faltando umas 12 voltas, fiz um cálculo e fui fazendo o ritmo, mas escapava um pouquinho. Então tive que dar uma forçadinha, as energias acabam e você começa a sobreviver dentro da prova — disse Caio, que é atleta do Centro de Atletismo Sobradinho (Caso), do Distrito Federal.

Dos 17 ouros de Caio no Troféu Brasil, três são nos 35 km, 13 nos 20 km, que a partir deste ciclo olímpico passaram a ser disputados em 21.097 metros e onde ele venceu a prova deste ano.

— Por isso a parte mental foi desgastante, mas eu fico muito feliz. A gente veio aqui com a proposta de tentar esses dois recordes, duas medalhas e não é tão simples. Estou muito orgulhoso pela preparação. Missão cumprida aqui no Troféu Brasil— completou.

Feminino

Terceira na meia-maratona da marcha, Gabriela Muniz (Caso-DF) venceu os 35 km feminino após três horas e 25 segundos.

Bruna Batista de Oliveira, da Associação de Atletismo Blumenau (SC), que venceu a meia-maratona foi prata com 3h03min44seg e Thaissa Cunha (Time Jundiaí-SP) ficou com o bronze (3h16min19seg).