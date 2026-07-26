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Em São Paulo

Caio Bonfim quebra recorde sul-americano,  leva maratona da marcha e conquista 17º ouro no Troféu Brasil

Medalhista olímpico venceu com 2h31min01seg

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Estadão Conteúdo

Rubens Guilherme Santos

Zero Hora

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