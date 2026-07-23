Caio Bonfim confirma favoritismo e conquista 16º ouro na história do Troféu Brasil

Caio conquistou mais um título para sua coleção. CBAt / Divulgação

Campeão mundial, medalhista olímpico, e um dos maiores nomes da história do atletismo, o brasiliense Caio Bonfim conquistou nesta quinta-feira (23) o seu 16º título de Troféu Brasil.

Na primeira prova da reinaugurada pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, em São Paulo, o marchador brasiliense venceu a meia maratona de marcha atlética (21.097 metros) e ainda estabeleceu um novo recorde sul-americano. Com o tempo de 1h24min30seg, ele fechou as 52 voltas e superou em 4min32seg, a marca que pertencia ao colombiano Ezequiel Alejandro Arrubla.

O segundo colocado foi Matheus Corrêa, da Associação de Atletismo Blumenau (SC), que marcou 1h28min02seg, ficando seis segundos à frente de Max Batista, que é colega de Caio na equipe Centro de Atletismo Sobradinho (Caso), do Distrito Federal.

Medalhas

Caio Bonfim agora tem 16 ouros no Troféu Brasil, sendo 13 nesta prova, que até 2024 era disputada em 20 km e outros dois nos 35 km.

Feminino

A campeã no feminino foi Bruna Batista de Oliveira, da Associação de Atletismo Blumenau (SC), que completou o percurso em uma hora e 45 minutos.

O pódio ainda teve Laryssa Fernanda Frois, do Curitiba/Smelj (PR), com 1h46min07seg e Gabriela Muniz, do Caso (DF), que chegou 32 segundos atrás da vice-campeã.



