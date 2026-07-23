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Caio Bonfim confirma favoritismo e conquista 16º ouro na história do Troféu Brasil

Medalhista olímpico venceu a meia maratona de marcha atlética e estabeleceu novo recorde sul-americano 

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André Silva

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