Britânico Josh Kerr quebra recorde mundial da milha após 27 anos

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Kerr e seu recorde. GLYN KIRK / AFP

Dono de duas medalhas olímpicas de bronze (prata em Paris-2024 e bronze em Tóquio-2020) nos 1.500 metros, prova onde também foi campeão mundial em 2023 e atual bicampeão indoor dos 3.000 metros, o britânico Josh Kerr é o novo recordista mundial da milha (1.609m).

Neste sábado (18), no Estádio Olímpico de Londres, ele venceu a competição válida pela Diamond League, com o tempo de 3min43seg66 e superou a marca (3min43seg13) que pertencia ao marroquino Hicham El Guerrouj desde 7 de julho de 1999.

Kerr, de 28 anos, nasceu em Edimburgo, na Escócia, e teve sua base no atletismo na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. Em março deste ano, ele criou o Projeto 222 segundos, com o objetivo de quebrar o recorde de 27 anos de El Guerrouj.

— É algo avassalador. Houve muita expectativa. Estou cercado por pessoas incríveis, então continuei trabalhando duro e sabia que era capaz de fazer 3min42s. Quase perdi o controle no final, mas consegui cruzar a linha de chegada. Lá na pista, sou apenas o corpo em ação, mas há um trabalho imenso nos bastidores. O dia de hoje é fruto de todo esse esforço. A última volta foi incrível. Fiquei sem ouvir ninguém nos últimos 110 metros— comentou o novo recordista mundial.

Brasileiro em quinto nos 400 metros com barreiras

Warholm fez melhor marca do ano. HENRY NICHOLLS / AFP

O brasileiro Matheus Lima participou da prova dos 400 metros com barreiras e finalizou na quinta posição. Após não realizar uma boa largada ele perdeu distância para os principais concorrentes finalizou com 48seg33. O vencedor foi o norueguês Karsten Warholm, que cravou 46seg61 e fez o melhor tempo do ano.

Duplantis sente lesão e abandona a prova

Duplantis não passou de 5m95cm. GLYN KIRK / AFP

Recordista mundial do salto com vara, o sueco Armand Duplantis voltou a ter problemas. Após ver cair uma longa invencibilidade, ele não conseguiu completar a prova.

Duplantis parou em 5m95cm, após sentir dores na coxa esquerda. Ele chegou a ser atendido na pista, mas após um período de observação optou por não prosseguir e terminou com o segundo lugar.

O vencedor foi o estadunidense Sam Kendricks, que também fez 5m95cm. O pódio ainda teve o australiano Kurtis Marschall, com a mesma marca.

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