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Britânico Josh Kerr quebra recorde mundial da milha após 27 anos

Medalhista olímpico venceu cravou 3min43s66 e superou marca do marroquino Hicham El Guerrouj

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André Silva

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