Esportes

Reforço na defesa

Brighton contrata zagueiro croata Luka Vuskovic em transferência recorde para o clube

Zagueiro de 19 anos jogou a Copa do Mundo de 2026 e assinou contrato até 2030 com o Brighton.

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AFP

Zero Hora

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