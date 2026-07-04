Brasileiros conquistam medalhas em etapa japonesa  do X Games

O Brasil voltou a subir no pódio X Games. Gui Khury, no Vert masculino, e Filipe Mota, no Skate Street Best Trick masculino, garantiram duas medalhas de prata neste sábado (4), em Chiba, no Japão.
Gui Khury chegou a marca de 18 medalhas na carreira no X Games. O brasileiro fez 92,66 em sua primeira de três voltas.
O ouro ficou com o japonês Ema Kawakami, que na segunda volta fez 93,66. Outro local, Moto Shibata, com 91,33 na sua primeira volta, terminou na terceira colocação.
Já o paranaense Luigi Cini fez 35,66 e terminou na oitava colocação.
Filipe Mota ficou com a prata no Skate Street Best Trick, superado apenas pelo sul-coreano Juni Kang. O bronze ficou com o o japonês Ginwoo Onodera, ouro em Sacramento, nos Estados Unidos.
Além de Mota, o Brasil ainda teve Giovanni Vianna em quarto lugar.
Outros resultados
Raicca Ventura, que na etapa de Sacramento levou o bronze no skate park, dessa vez ficou fora do pódio.
A paulista foi a quinta colocada. O pódio foi formado pela japonesa Mizuho Hasegawa (ouro), a australiana Mia Kratzer (prata) e a também japonesa Juno Matsuoka (bronze).
Na disputa feminina do Skate Street, a campeã mundial, a australiana Chloe Covell levou o título. As japonesas Coco Yoshizawa e Ibuki Matsumoto ficaram com prata e bronze, respectivamente.
A paulista Gabi Mazetto finalizou na sétima posição.