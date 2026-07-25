Brasileiro Thiago Wild avança à final do challenger de Zug 

O brasileiro Thiago Wild, 276º do ranking mundial, está classificado para a decisão do Zug Open, torneio challenger da ATP, disputado na Suíça, e que oferece ao campeão 125 pontos na classificação.
Na semifinal disptuada neste sábado (25), o ex-número 58 do mundo manteve o bom desempenho da semana e venceu o suíço Dylan Dietrich por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 13 minutos de jogo.
Esta será a 12ª final do paranaense de 26 anos em um torneio challenger. Nas anteriores, ele venceu seis e perdeu outras cinco. Na atual temporada, ele foi vice-campeão no challenger 75 de Itajaí (SC), em janeiro e faturou o challenger 50 de Piracicaba (SP), no final de junho.
O adversário de Thiago Wild na final será o suíço Marc-Andrea Huesler, ex-número 47 do ranking e atual 297º colocado, que venceu o alemão Max Hans Rehberg (409º), por 7/6 (7-5), 4/6 e 6/4.
A decisão está marcada para o domingo (26), às 10h30min (de Brasília), com transmissão da CazéTv.