Brasileiro Matheus Pucinelli é campeão do Challenger de Quito

Pucinelli vai ganhar 88 posições no ranking. Challenger de Quito Copa Banco Guayaquil / Divulgação

O brasileiro Matheus Pucinelli conquistou o título do ATP Challenger de Quito, no Equador. Na decisão disputada neste domingo (5), ele derrotou o argentino Hernán Casanova, 409º do mundo, por 2 a 1, de virada, parciais de 5/7, 6/3 e 6/2 em duas horas e 42 minutos de partida.

Este foi o segundo título de challenger na carreira do tenista de 25 anos, que havia vencido em Coquimbo, no Chile, em 2023.