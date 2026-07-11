Brasileiro Guto Miguel é campeão de duplas do torneio juvenil de Wimbledon

Guto Miguel (E) e Žiga Šeško (D) com o troféu de campeões. Daniel Kopatsch / World Tennis/Divulgação

O brasileiro Guto Miguel é campeão de duplas masculinas do torneio juvenil de Wimbledon. Neste sábado (11), ele e o esloveno Žiga Šeško derrotaram os estadunidenses Michael Antonius e Andrew Johnson por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4 e conquistaram o segundo troféu de Grand Slam de suas carreiras.

Guto foi campeão de simples em Roland Garros, enquanto Šeško havia vencido o Australian Open. A vitória do goiano de 17 anos o fez igualar o gaúcho Orlando Luz e o paulista Marcelo Zormann, campeões de Wimbledon em 2014.

— Hoje, acordei com uma mentalidade diferente, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele está me dando. Acho que, em alguns momentos da semana, fui ingrato por focar apenas na derrota da (modalidade) simples e não valorizar tudo o que estava vivendo. Estou muito feliz por conquistar esse título de duplas ao lado do Žiga. Também quero agradecer a todos os brasileiros pelo carinho comigo e com os outros atletas. Estamos vivendo um momento muito especial para o tênis brasileiro — avaliou Guto em tom de desabafo.