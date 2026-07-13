Brasileirão volta nesta semana; você lembra como estava seu time na competição?

A semana derradeira da Copa do Mundo começou. Enquanto o torneio caminha para a decisão, marcada para o próximo domingo, dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), o Campeonato Brasileiro também terá seu retorno com as suas 20 equipes.
Inclusive, a bola rola pelo Brasileirão antes mesmo do fim da Copa do Mundo. Dois jogos antecipados pela CBF serão disputados nesta quinta-feira (16). As partidas acontecem simultaneamente, às 19h30 (de Brasília). O Botafogo recebe o Santos, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, enquanto o Vasco viaja para enfrentar o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).
Os confrontos dão início à nova rodada do torneio, que terá sequência com os outros 16 clubes em campo na sexta-feira, terça-feira, quarta-feira e na quinta-feira da próxima semana. Apesar de a competição chegar à 19ª rodada, alguns clubes ainda disputaram apenas 17 partidas e têm um jogo a menos. É o caso de Flamengo, Bahia, Botafogo, Vitória, Mirassol e Chapecoense.
PARTE DE CIMA DA TABELA
O principal campeonato nacional do país foi paralisado no dia 31 de maio para a realização da Copa do Mundo da América do Norte. A pausa ocorreu com o Palmeiras na liderança, com 41 pontos em 18 partidas. A vice-liderança é do Flamengo, que soma 34 pontos, mas tem um jogo a menos.
Completam o G4, que garante vaga direta na Libertadores, o Fluminense, com 31 pontos, e o Athletico-PR, com 30. Na quinta colocação, que dá direito à fase preliminar da competição continental, aparece o Red Bull Bragantino, com 29.
ZONA INTERMEDIÁRIA
Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores, mas atualmente na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027, estão o Bahia, em sexto lugar, com 26 pontos e um jogo a menos, empatado com o Coritiba, mas à frente nos critérios de desempate. O São Paulo é o oitavo, com 25 pontos. Fecham o grupo dos 11 primeiros colocados, que hoje garantem vaga em competições da Conmebol, Atlético-MG, Corinthians e Cruzeiro, todos com 24 pontos.
BRIGA CONTRA O Z4
Na parte intermediária da tabela, entre a zona de classificação para torneios internacionais e a de rebaixamento, aparecem Botafogo e Vitória, ambos com 22 pontos e um jogo a menos, ocupando a 12ª e a 13ª posições, respectivamente. Logo atrás vêm Internacional, Santos e Grêmio, todos com 21 pontos, apenas um acima da zona da degola.
ZONA DE REBAIXAMENTO
O Z4 começa com o Vasco, que soma 20 pontos. Os cariocas, inclusive, foram os únicos a trocar de treinador durante a pausa: Renato Gaúcho foi demitido, e o português Pedro Emanuel assumiu o comando da equipe. Na 18ª colocação aparece o Remo, com 18 pontos. Nas duas últimas posições estão Mirassol, com 16, e a lanterna Chapecoense, com apenas nove pontos. Ambos ainda têm um jogo a menos.
CONFIRA OS JOGOS DA 19ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO:
- Vitória x Vasco, quinta-feira (16/07), às 19h30 (de Brasília), no Barradão (BA);
- Botafogo x Santos, quinta-feira (16/07), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos (RJ);
- Mirassol x Grêmio, quinta-feira (16/07), às 21h30 (de Brasília), no Maião (SP);
- Fluminense x RB Bragantino, sexta-feira (17/07), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã (RJ);
- Atlético-MG x Bahia, terça-feira (21/07), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV (MG);
- São Paulo x Athletico-PR, quarta-feira (22/07), às 21h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques (SP);
- Internacional x Cruzeiro, quarta-feira (22/07), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio (RS);
- Chapecoense x Flamengo, quarta-feira (22/07), às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá (SC);
- Corinthians x Remo, quinta-feira (23/07), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena (SP);
- Coritiba x Palmeiras, quinta-feira (23/07), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira (PR).