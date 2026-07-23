A quinta-feira (23) será de agenda cheia no mundo do futebol. No Brasil, ocorrem jogos da 19ª rodada da Série A e da Série B, além da disputa pelo título da Copa FGF.
O dia ainda tem playoffs da Sul-Americana e pré-eliminatórias da Europa League.
Veja a agenda do dia
Brasileirão Série A | 19ª rodada
- 19h30min: Botafogo x Vitória
- 19h30min: Corinthians x Remo
Brasileirão Série B | 19ª rodada
- 19h30min: Athletic-MG x São Bernardo-SP
- 20h30min: Cuiabá x Atlético-GO
- 21h30min: Botafogo-SP x Juventude
Copa FGF | Final
- 20h: Brasil-Pel x Gramadense
Sul-Americana | Playoffs
- 19h: Bolívar x Grêmio
- 21h30min: Boca Juniors x O'Higgins
- 21h30min: Santa Fé x Caracas
Europa League | Pré-eliminatória
- 13h: Qarabag x CSKA Sofia
- 14h: Dínamo Kiev x PAOK
- 14h: Hammarby x Anderlecht
- 14h: Sheriff Tiraspol x Maccabi Tel Aviv
- 14h: Tromso x Hradec Kralové
- 15h: Besiktas x Midtjylland
- 15h: St. Gallen x Benfica
- 15h: Twente x Ferencvaros
- 16h: Hajduk Split x Pafos