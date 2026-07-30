Brasileirão e Sul-Americana: veja a agenda de jogos desta quinta-feira (30)

A quinta-feira (30) terá jogos da 21ª rodada do Brasileirão. Além dos confrontos de volta pelos playoffs da Sul-Americana.
A Europa League também terá partidas nesta quinta. Assim como o Torneio Clausura, da Argentina. Veja abaixo os jogos.
Veja a agenda do dia
Sul-Americana
- 19h: Grêmio x Bolívar
- 21h30min: O'Higgins x Boca Juniors
- 21h30min: Caracas x Santa Fé
Brasileirão
- 19h30min: Corinthians x Athletico-PR
- 21h30min: Coritiba x Cruzeiro
Europa League
- 13h: Maccabi Tel Aviv x Sheriff Tiraspol
- 14h: Hradec Králové x Tromso
- 14h: Midtjylland x Besiktas
- 14h: Pafos x Hadjuk Split
- 14h45min: PAOK x Dínamo Kiev
- 15h: CSKA Sófia x Qarabag
- 15h30min: Anderlecht x Hammarby
Torneio Clausura
- 19h: Independiente Rivadavia x Huracán
- 19h: Talleres x Vélez Sarsfield
- 21h15min: Central Córdoba x Atlético Tucumán
- 21h15min: Independiente x Newell's Old Boys