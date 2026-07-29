Brasileirão e Sul-Americana: veja a agenda de jogos desta quarta

A noite é de decisão na Sul-Americana. Staff Images / Conmebol

A quarta-feira (29) terá jogos da 21ª rodada da Série A do Brasileirão pela volta dos playoffs da Sul-Americana.

As equipes brasileiras que estão disputando a competição continental terão as partidas do Brasileirão atrasadas.

Veja a agenda do dia

Brasileirão Série A | 21ª rodada

19h30min - Mirassol x Remo

19h30min - Inter x Flamengo

21h30min - Fluminense x Bahia

21h30min - Vitória x Palmeiras

Sul-Americana

19h - Vasco x Independiente Medellín

21h30min - Bragantino x Sporting Cristal

21h30min - Cienciano x Lanús