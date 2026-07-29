Brasileirão e Sul-Americana: veja a agenda de jogos desta quarta

A quarta-feira (29) terá jogos da 21ª rodada da Série A do Brasileirão pela volta dos playoffs da Sul-Americana.
As equipes brasileiras que estão disputando a competição continental terão as partidas do Brasileirão atrasadas.
Veja a agenda do dia
Brasileirão Série A | 21ª rodada
- 19h30min - Mirassol x Remo
- 19h30min - Inter x Flamengo
- 21h30min - Fluminense x Bahia
- 21h30min - Vitória x Palmeiras
Sul-Americana
- 19h - Vasco x Independiente Medellín
- 21h30min - Bragantino x Sporting Cristal
- 21h30min - Cienciano x Lanús