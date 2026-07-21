A Copa acabou, mas o futebol segue a todo vapor em vários campeonatos pelo mundo. Nesta terça-feira (21), tem seguimento da 19ª rodada do Brasileirão Série A.
Além disso, têm jogos pela Série B, playoff de Champions League e de Sul-Americana.
Veja a agenda do dia
Brasileirão Série A
- 19h30min - Atlético-MG x Bahia
Brasileirão Série B
- 19h30min - Avaí x América-MG
- 19h30min - Novorizontino x Criciúma
- 21h35min - Vila Nova x Fortaleza
Sul-Americana
- 19h - Nacional x Tigre
- 21h30min - UCV x Santos
Champions League
- 13h - Ararat-Armenia x Shamrock Rovers
- 13h - Iberia x Slovan Bratislava
- 13h - Mjalby x Lincoln
- 13h - Sabah x KuPS
- 14h - AGF x Lech Poznan
- 15h - Thun x Dínamo Zagrev
- 15h - Fenerbahçe x Górnik
- 15h30min - Sturm Graz x Hearts
- 15h45min - Klaksvík x Kauno Zalgaris
- 16h - Larne x Estrela Vermelha
- 16h - Vikingur x Hapoel Be'er Sheva
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