Brasileirão, Champions League e Sul-Americana; veja a agenda de jogos desta quarta (22/7)

A quarta-feira (22) será de agenda cheia no mundo do futebol. No Brasil, ocorrem jogos da 19ª rodada da Série A e da Série B, além de decisões na Copa do Brasil Feminina.
O dia ainda tem playoffs da Sul-Americana e pré-eliminatórias da Champions League.
Veja a agenda do dia
Brasileirão Série A | 19ª rodada
- 19h30min - Coritiba x Palmeiras
- 21h30min - Chapecoense x Flamengo
- 21h30min - Inter x Cruzeiro
- 21h30min - São Paulo x Athletico-PR
Brasileirão Série B | 19ª rodada
- 19h30min - Operário x Ponte Preta
- 19h30min - Ceará x CRB
- 20h30min - Goiás x Sport
- 21h30min - Náutico x Londrina
Sul-Americana | Playoffs
- 19h - Independiente Medellín x Vasco
- 21h30min - Lanús x Cienciano
- 21h30min - Sporting Cristal x Bragantino
Copa do Brasil Feminina | Oitavas de final
- 19h - Botafogo x Bragantino
- 19h30min - Atlético-MG x Atlético-PI
Champions League | Segunda pré-eliminatória
- 14h - Omonia x Kairat Almaty
- 14h30h - Levski Sofia x Craiova
- 16h - Egnatia x Celje
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