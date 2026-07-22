Brasileira Ingrid Martins avança às quartas de final de duplas do WTA de Praga

A brasileira Ingrid Martins e a japonesa Makoto Ninomiya começaram com vitória no WTA 250 de Praga, na República Tcheca, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 283 mil (R$ 1,4 milhão).
Nesta quarta-feira, elas derrotaram a polonesa Martyna Kubka e a ucraniana Nadiia Kichenok por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 10-7 e se classificaram para as quartas de final.
— Ótima estreia, a gente sabia que as duas sacavam super bem, tínhamos que pegar as oportunidades nas devoluções e sacar bem também. No primeiro set saímos sendo quebradas logo no segundo game, elas confirmaram e foram mais agressivas. No segundo adaptamos, melhoramos, fizemos mais o nosso jogo, tomando conta da rede. No super tie-break foi detalhe, mas tivemos mais percentual de primeiro saque e isso fez a diferença junto com boas devoluções e voleios — avaliou Ingrid, que atualmente é a número 110 do ranking mundial de duplas.
Cabeças de chave número 5 do torneio, elas voltam a jogar na quinta-feira (23) às 8h30 (de Brasília), contra as irmãs tchecas Alena e Jana Kovačková, que passaram pelas estadunidenses Carmen Corley e Catherine Harrison por 3/6, 6/3 e 10-6.