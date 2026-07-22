Esportes

Na República Tcheca
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Brasileira Ingrid Martins avança às quartas de final de duplas do WTA de Praga

Dupla com a japonesa Makoto Ninomiya vai enfrentar tenistas da casa na próxima fase

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André Silva

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