Brasileira Ingrid Martins avança às quartas de duplas em Memphis e deve retornar ao top 100 

Ingrid é a número 101 do ranking, Caldas da Rainha Ladies Open / Divulgação

A brasileira Ingrid Martins e a russa Ekaterina Ovcharenko estão classificadas para as quartas de final do WTA 250 de Memphis, nos Estados Unidos.

Em jogo encerrado na madrugada desta terça-feira (28), elas estrearam no torneio com vitória sobre a australiana Kimberly Birrell e a estadunidense Peyton Stearns por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (4-7) e 11-9.

Ingrid e Ekaterina chegaram a salvar um match-point quando perdiam por 9-8, no super tie-break, mas conseguiram virar ao ganhar os três últimos pontos jogados.

Nas quartas de final, elas vão enfrentar quem passar do confronto entre a taiwanesa Hao-Ching Chan e a australiana Maya Joint, que são as cabeças de chave número 2, e parceria da russa Ekaterina Alexandrova e a também australiana Talia Gibson.

Busca pelo top 100

Ex-número 47 do mundo, a carioca Ingrid Martins tenta retornar ao top 100. Atual 101ª do ranking, ela ganha seis posições apenas com a vitória na estreia em Memphis. Um novo triunfo deve colocá-la perto do 90º lugar.

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