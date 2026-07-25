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Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações feminina de Vôlei: veja horário e onde assistir ao vivo

Jogo ocorre neste domingo (26), às 8h30min, em Macau, na China

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