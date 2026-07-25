Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações feminina de Vôlei: veja horário e onde assistir ao vivo

Seleção comemora vitória contra a Itália na semifinal. FIVB / Divulgação

O domingo (26) pode ser histórico para a seleção brasileira feminina de vôlei. A partir das 8h30min, o time de José Roberto Guimarães encara a Turquia em busca do título inédito na Liga das Nações (VNL). A final ocorre em Macau, na China.

Serviço

Data: domingo (26)

Horário: 8h30min

Transmissão: sportv, ge tv e ge

Local: Macau, China

Busca pelo título inédito

A seleção feminina não conquista nenhum título intercontinental desde 2017, quando foi campeã do Grand Prix.

Apesar disso, o Brasil soma dois pódios olímpicos — prata em 2021 e bronze em 2024 —, dois pódios em Campeonatos Mundiais — vice em 2022 e bronze em 2025 — e quatro medalhas em Liga das Nações, todas de prata, em 2019, 2021, 2022 e 2025.

📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.