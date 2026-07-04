Brasil x Noruega coloca Vini Jr. e Haaland frente a frente na Copa do Mundo

Vinícius Júnior e Erling Haaland estarão frente a frente na Copa do Mundo neste domingo (5), em Nova Jersey, em duelo valendo vaga nas quartas de final, com o Brasil buscando quebrar o tabu de nunca ter vencido a Noruega.

Será a primeira vez que os astros de Real Madrid e Manchester City, ambos com 25 anos, vão se enfrentar por suas seleções.

Até então, eles só haviam se encontrado na Liga dos Campeões, com retrospecto favorável a Haaland (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

Mas agora, Vini e Haaland dividirão o maior palco do futebol no MetLife Stadium, em East Rutherford, aonde ambos chegam com muitos gols na bagagem: o norueguês, com cinco; o brasileiro, com quatro.

O camisa 7 de Seleção está vivendo seu melhor momento com a 'Amarelinha', provavelmente impulsionado pelo técnico Carlo Ancelotti, que já o conhece desde os tempos de Real Madrid.

Com Ancelotti no comando e o atacante brasileiro como estrela, o time espanhol eliminou o City de Haaland nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2024 e, em seguida, conquistou o título.

- Vini decisivo -

Em sua primeira Copa do Mundo à frente de uma seleção, o treinador italiano conseguiu extrair o melhor de Vini, alternando entre a ponta esquerda, onde ele explora suas habilidades no um contra um, e o centro do ataque, onde faz valer sua velocidade.

Seus companheiros também colaboram para que ele participe menos da fase defensiva e consiga ser decisivo quando está com a bola.

"Jogar por dentro é uma vantagem para ele, obviamente, porque se você recebe a bola por fora, para marcar um gol você precisa dar seis, sete toques. Por dentro, basta um movimento", explicou Ancelotti após a fase de grupos.

O atacante do Real Madrid teve uma atuação de destaque na vitória de virada sobre o Japão por 2 a 1 nos 16-avos de final, único jogo em que Vini não marcou.

Os japoneses levaram a Seleção ao limite, mas o time brasileiro mostrou sua resiliência ao não se abater depois de ir para o intervalo em desvantagem.

"Estamos preparados para todas as coisas que podem passar. Podemos sofrer um gol, mas estamos preparados para reagir", disse Ancelotti em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

- Tabu norueguês -

Os noruegueses podem causar problemas à defesa brasileira, com jogadores de maior estatura e que certamente serão o desafio mais difícil até aqui nesta Copa do Mundo.

Haaland, por exemplo, é cinco centímetros mais alto que o zagueiro Gabriel Magalhães, o defensor mais alto do Brasil, e 20 centímetros mais alto que o lateral-esquerdo Douglas Santos, o mais baixo.

A Noruega marcou dez gols em quatro jogos neste Mundial. Na fase de 16-avos, a equipe nórdica venceu a Costa do Marfim por 2 a 1.

"Acredito que a gente tem que estar focado não só nele [Haaland], mas em muitos jogadores da seleção norueguesa, que tem uma arma muito forte", disse o atacante Matheus Cunha.

O gigante de 1,95 metro derrotou o Real Madrid de Vini e Ancelotti na semifinal da Liga dos Campeões de 2023, na qual o City conquistou posteriormente seu primeiro título europeu.

Haaland carrega a responsabilidade de manter um incrível tabu: a Noruega nunca foi derrotada pela Seleção Brasileira. Em quatro confrontos, foram dois empates e duas vitórias dos noruegueses.

O atual treinador da equipe, o ex-meio-campista Stäle Solbakken, estava no banco de reservas quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, de virada, na fase de grupos da Copa de 1998.

O vencedor do confronto de domingo vai enfrentar nas quartas de final Inglaterra ou México, que entram em campo horas depois no Estádio Azteca.

"O Brasil é uma equipe que você acompanha desde criança, desde que tenho memória, com todos os jogadores fantásticos que tem. Vai ser especial", disse Haaland em entrevista à CazéTV na sexta-feira.