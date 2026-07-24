Brasil x Itália pela Liga das Nações de vôlei feminino: horário e onde assistir ao vivo

Depois de eliminar o Japão, a seleção feminina de vôlei enfrenta a Itália nas semifinais da Liga das Nações. O jogo ocorre às 5h deste sábado (25), em Macau, na China. A partida terá transmissão em Sportv2 e ge tv.
Quem ganhar entre brasileiras e italianas enfrentará a vencedora do confronto entre China e Turquia. A final está prevista para às 8h30min do próximo domingo (26).
Brasil x Itália: horário e onde assistir
- Data: 25/07/2026 (sábado)
- Horário: 5h (de Brasília)
- Local: Macau, China
- Transmissão: ge tv e SporTV2