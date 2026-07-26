Brasil vence Argentina e disputa final da Copa Sul-Americana feminina de vôlei

Sabrina liderou o ataque brasileiro. Voley Sur / Divulgação

A seleção brasileira feminina B de vôlei está classificada para a decisão da Copa Sul-Americana, que acontece em Lima, no Peru.

Invicta na fase de classificação, após ganhar de Bolívia, Peru e Chile, todos por 3 a 0, o Brasil encarou a Argentina e venceu por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 20/25, 25/22 e 28/26, após duas horas e cinco minutos de partida.

Na final, o time comandado por Wagner Coppini vai encarar a Colômbia, que derrotou o Chile por 3 a 0 (25/19, 25/20 e 25/13). O jogo acontecerá no domingo (26), às 19h30min (de Brasília).

— Para nós é uma competição importante no calendário sul-americano, e é muito importante participar sempre. Isso ajuda a manter as jogadoras jogando em nível internacional. A seleção B tem essa relevância, de dar mais rodagem às atletas, e mantê-las no ambiente de seleção. Cada vez que elas se apresentam é uma possibilidade a mais de ver o nível técnico e alinhar com a nossa metodologia de trabalho — comenta o treinador.

A oposta Sabrina Machado, com 23 acertos foi a principal pontuadora brasileira. As ponteiras Aline Segato e Karina Souza marcaram 15 e 14 pontos, respectivamente.