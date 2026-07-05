Brasil vence a Venezuela e segue 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

O Brasil segue 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete masculino. Jogando em Cali, na Colômbia, a seleção derrotou a Venezuela por 103 a 88, na noite de sábado (4), e chegou a quinta vitória na competição.
Já classificado para a segunda fase da disputa, o time comandado por Aleksandar Petrovic deu mais um passo para finalizar o primeiro estágio com perfeição, o que ajudaria o time na busca por um lugar no Mundial.
Em uma ataução onde oscilou durante os quatro períodos, o Brasil se impôs e teve em Bruno Caboclo, seu cestinha com 22 pontos. O ala-pivô ainda apanhou cinco rebotes e deu uma assistência.
Outro destaque foi o armador Yago Mateus, recentemente contratado pelo Flamenfo, que fechou com duplo duplo de 20 pontos e 13 assistências. além de seis rebotes. O ala Gui Deodato anotou 15 pontos, com cinco acertos em sete tentativas nas bolas de três.
Do lado venezuelano, que teve que atuar na Colômbia por conta dos trágicos terremotos que atingiram o país na última semana, Yohanner Sifontes fez 22 pontos.
Próximo jogo
A seleção brasileira volta à quadra na segunda-feira (6), no Coliseo Evangelista Mora, em Cali, para enfrentar a Colômbia, buscando manter a invencibilidade e chegar embalada à segunda fase.