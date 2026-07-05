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Brasil vence a Venezuela e segue 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

Com cinco vitórias, Brasil já está classificado para a segunda fase e enfrenta a Colômbia na próxima rodada.

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Zero Hora

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