Brasil vence a Colômbia e é campeão da Copa Sul-Americana feminina de vôlei

A seleção brasileira feminina B de vôlei é a campeã da Copa Sul-Americana, que foi disptuada em Lima, no Peru.
Na decisão, neste domingo (26), o time comandado por Wagner Coppini derrotou a Colômbia por 3 a 0, parciais de 25/22, 25/21 e 25/22, em uma hora e 33 minutos de jogo.
O bloqueio do Brasil foi o fundamento de desequilíbrio, com 10 pontos contra seis das colombianas.
As ponteiras Karina Souza e Mari Brambilla terminaram com 15 e 13 pontos, respecitvamente, e foram os destaques da vitória brasileira. Pela equipe colombiana, Laura Pascua fez 13 pontos.
O elenco do Brasil na Copa Sul-Americana teve as opostas Jaque Schmitz e Sabrina Machado; as levantadoras Bruninha, Kenya e Vivian; as ponteiras Aline Segato, Glace Kelly, Karina Souza e Mari Brambilla; as centrais Lanna, Lívia e Juju Gandra; e as líberos Kika e Paulina.
A Argentina ficou com o bronze ao derrotar o Chile por 3 a 0 (25/14, 25/21 e 25/20).
Confira a campanha do Brasil:
- 3 x 0 Bolívia - 25/18, 25/19, 25/11
- 3 x 0 Peru - 25/14, 25/15, 25/20
- 3 x 0 Chile - 25/13, 25/18, 25/16
- 3 x 1 Argentina - 25/17, 20/25, 25/22, 28/26
- 3 x 0 Colômbia - 25/22, 25/21, 25/22