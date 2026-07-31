Brasil vence a Alemanha no Desafio Internacional de Judô

A seleção brasileira de judô derrotou a Alemanha, por 5 a 1, na quinta-feira (30), no Desafio Internacional. A competição foi disputada em Blumenau (SC), e reuniu as equipes mistas dos dois países.
O confronto iniciou na categoria feminina até 57 kg, com Shirlen Nascimento (Sesi-SP) vencendo Seija Ballhaus, com 15 segundos de golden score.
Daniel Cargnin ampliou a vantagem brasileira. O judoca da Sogipa venceu o confronto da categoria masculina até 73 kg, com um ippon sobre Keven Abeltshauser.
Com dois waza-aris, Rafaela Silva (Instituto Reação-RJ) venceu Miriam Butkereit, na categoria até 70 kg feminina, e fez 3 a 0 para o time brasileiro, que foi bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.
A quarta luta teve outro judoca da Sogipa. Na categoria masculina até 90 kg, Rafael Macedo anotou um yuko, um waza-ari, além de uma imobilização com chave de braço, para superar Paul Friedrichs e garantir a vitória brasileira.
O único ponto alemão veio com Alina Boehm, na categoria feminina acima de 70 kg, que conseguiu um waza-ari para derrotar Beatriz Freitas (Pinheiros-SP).
No último combate do Desafio, pela categoria masculina acima de 90 kg, Leonardo Gonçalves (Sogipa) imobilizou Louis Mai e garantiu o placar de 5 a 1 para o time brasileiro.