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Brasil tem sete judocas no top 10 do ranking mundial e Leonardo Gonçalves, da Sogipa, é o único líder

Brasil tem cinco homens e duas mulheres entre os dez melhores em 14 categorias de peso

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André Silva

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