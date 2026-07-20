Brasil tem sete judocas no top 10 do ranking mundial e Leonardo Gonçalves, da Sogipa, é o único líder

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Leonardo Gonçalves é número 1 nos 100 kg. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

A Federação Internacional de Judô (IJF) divulgou a atualização do ranking mundial e, de acordo com a lista publicada, o Brasil tem sete atletas no top 10 e apenas um líder: o meio-pesado (até 100 kg) Leonardo Gonçalves, da Sogipa.

Entre os homens, os judocas brasileiros são cinco entre os 10 melhores nas sete categorias de peso. Bronze olímpico por equipe em Paris-2024, Leonardo tem 4.470 pontos e é o quarto judoca com maior pontuação entre todos os líderes.

A Sogipa ainda tem Daniel Cargnin em terceiro no leve (até 73 kg) e Rafael Macedo, na sétima posição do médio (até 90 kg).

Os outros dois brasileiros no top 10 são Michel Augusto (Sesi-SP, em sexto no ligeiro (até 60 kg) e Ronald Lima (Pinheiros-SP), na nona colocação do peso meio-leve (até 66 kg).

No feminino, apenas duas brasileiras estão nas 10 primeiras posições. Rafaela Silva (Instituto Reação-RJ) é a terceira no meio-médio (até 63 kg) e Shirlen Nascimento (Sesi-SP) ocupa o sexto lugar na categoria leve (até 57 kg).

Confira os líderes de cada categorias e os brasileiros no top 100:

Cargnin é o terceiro nos 73 kg. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Masculino

Ligeiro (até 60 kg)

1 - Balobay Aghayev (AZE)

6 - Michel Augusto (Sesi-SP)

Meio-leve (até 66 kg)

1 - Hifumi Abe (JAP)

8 - Ronald Lima (Pinheiros-SP)

22 - Willian Lima (Associação Namiê de Judô-SP)

Leve (até 73 kg)

1 - Muhiddin Asadulloev (TAJ)

3 - Daniel Cargnin (Sogipa-RS)

53 - Guilherme de Oliveira (Paineiras do Morumby-SP)

Meio-médio (até 81 kg)

1 - Yuhei Oino (JAP)

40 - Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ)

47 - David Lima (Sogipa-RS)

57 - Luan Almeida (Sesi-SP)

Médio (até 90 kg)

1 - Sanshiro Murao (JAP)

7 - Rafael Macedo (Sogipa-RS)

11 - Guilherme Schmidt (Sogipa-RS)

15 - Marcelo Gomes Fronckowiak (Flamengo-RJ)

65 - Jesse Barbosa (Sogipa-RS)

84 - João Segatelle (Pinheiros-SP)

Meio-pesado (até 100 kg)

1 - Leonardo Gonçalves (Sogipa-RS)

22 - Giovani Ferreira (Pinheiros-SP)

Pesado (+100 kg)

1 - Inal Tasoev (RUS)

38 - Rafael Buzacarini (Pinheiros-SP)

50 - Lucas Lima (Pinheiros-SP)

69 - Andrey Coelho (Grêmio Náutico União-RS)

Feminino

Rafaela Silva é a número 3 da categoria até 63 kg. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Ligeiro (até 48 kg)

1 - Xinran Hui (CHN)

30 - Clarice Ribeiro (Minas Tênis Clube-MG)

36 - Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau-PR)

89 - Aléxia Nascimento (Pinheiros-SP)

Meio-leve (até 52 kg)

1 - Distria Kraniqi (KOS)

13 - Larissa Pimenta (Pinheiros-SP)

16 - Gabriela Conceição (Minas Tênis Clube-MG)

17 - Jéssica Pereira (Instituto Reação-RJ)

28 - Nicole Marques (Espaço Marques-DF)

Leve (até 57 kg)

1 - Eteri Liparteliani (GEO)

6 - Shirlen Nascimento (Sesi-SP)

15 - Jéssica Lima (Sogipa-RS)

26 - Sarah Souza (Pinheiros-SP)

29 - Bianca Reis (Pinheiros-SP)

79 - Gyovanna Andrade (Sesi-SP)

Meio-médio (até 63 kg)

1 - Haruka Kaju (JAP)

3 - Rafaela Silva (Instituto Reação-RJ)

86 - Ketleyn Quadros (Sogipa-RS)

Médio (até 70 kg)

1 - Lara Cvjetko (CRO)

28 - Nauana Silva (Pinheiros-SP)

48 - Luana Carvalho (Sesi-SP)

56 - Kaillany Cardodo (Minas Tênis Clube-MG)

85 - Ellen Froner (Pinheiros-SP)

Meio-pesado (até 78 kg)

1 - Anna Monta Olek (ALE)

12 - Beatriz Freitas (Pinheiros-SP)

26 - Karol Gimenes (Flamengo-RJ)

47 - Dandara Camillo (Palmeiras-SP)

Pesado (+78 kg)