Brasil perde para Noruega (2-1) e está fora da Copa do Mundo

Adeus ao sonho do hexa: o Brasil foi derrotado pela Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 neste domingo (5) e se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final.
Haaland, com uma cabeçada mortal e um chute rasteiro de fora da área (79' e 90'), selou a pior participação brasileira em Mundiais desde a edição de 1990, quando a Seleção também caiu nas oitavas.
Os noruegueses vão enfrentar no próximo sábado o vencedor do duelo entre México e Inglaterra, que se enfrentam ainda neste domingo, no Estádio Azteca.
A chegada avassaladora de Haaland e companhia, marcando o retorno da Noruega à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, frustrou os sonhos da geração de Vinícius Júnior e Endrick de trazer para casa um título que o Brasil não conquista desde 2002.
Neymar (90'+10), naquela que certamente foi sua última participação em Mundiais diminuiu de pênalti para a Seleção, que acabou desabando no gramado do MetLife Stadium.
Os brasileiros esperavam fazer do estádio nos arredores de Nova York, onde a final será disputada no dia 19 de julho, a sua própria casa, mas acabaram vendo a comemoração dos 'Vikings', que mantêm o tabu de nunca terem perdido para o Brasil (três vitórias norueguesas e dois empates em cinco confrontos).
Ao final da partida, o técnico Carlo Ancelotti foi consolar os jogadores da Seleção, especialmente Vini Jr., que desabou no gramado após o apito final.
Ao marcar duas vezes, Haaland chegou a sete gols em sua primeira Copa do Mundo e se igualou ao francês Kylian Mbappé e o argentino Lionel Messi na artilharia do torneio. Além disso, levou seu país pela primeira vez às quartas de final.
Escalações:
Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos (cap), Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Rayan (Neymar 68'), Bruno Guimarães (Éderson 79'), Gabriel Martinelli (Danilo 68'), Casemiro - Matheus Cunha (Endrick 58'), Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Noruega: Orjan Haskjold Nyland - Julian Ryerson (Fredrik Aursnes 64'), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjorn Lysaker Heggem, David Möller Wolfe (Leo Skiri Ostigard 90'+5) - Martin Odegaard (cap), Patrick Berg, Sander Berge - Alexander Sorloth (Oscar Bobb 46'), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 46'). Técnico: Staale Solbakken.
* AFP