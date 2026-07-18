Esportes

Nos EUA

Seleção brasileira perde para a Polônia e fica perto da eliminação na Liga das Nações Masculina de Vôlei

Após derrota por 3 a 0 para a Polônia, Brasil precisa vencer a China e torcer por resultados paralelos.

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Estadão Conteúdo

Wilson Baldini Jr.

Zero Hora

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