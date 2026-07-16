Brasil domina Pan-Americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem

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Isaquias Queiroz ganhou três ouros. Fábio Canhete / Divulgação/CBCa

O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem com 20 medalhas. A competição foi realizada em Montreal, no Canadá, de 13 a 15 de julho.

Ao todo, o país conquistou 10 medalhas de ouro, cinco de prata e cinco de bronze. Confira os vencedores a seguir.

Canoagem velocidade

Na canoagem velocidade, o time brasileiro conquistou sete medalhas, sendo cinco de ouro e duas de bronze. O grande destaque foi Isaquias Queiroz, campeão nas provas do C1 1000 metros e C1 500 metros, que ainda levou o ouro no C2 500 metros ao lado de Mateus Nunes.

— Temporada fora do comum, mas graças a Deus fiz boas provas nos individuais. Feliz com o resultado. Mais uma medalha (C2), encerrando com chave de ouro a competição. A última ao lado do Mateus (Nunes), meu parceiro, onde fomos muito bem. Mesmo com vento ruim do nosso lado, conseguimos buscar essa medalha — disse o dono de cinco medalhas olímpicas.

Mateus Nunes voltou ao pódio na prova mais extensa da programação, conquistando o ouro no C1 5000 metros.

— Prova muito longa, mal sentia o corpo, mas consegui uma vantagem grande na reta final e pude relaxar um pouco — afirmou.

Outro ouro brasileiro veio com Gabriel Nascimento, vencedor do C1 200 metros.

— Prova pegada por causa do vento, mas nada de atrapalhar. Conseguimos garantir uma nova medalha. Muito feliz com os resultados que estou fazendo na Copa e agora no Pan. Com fé em Deus vamos bem para o Mundial e, se Deus quiser, nas Olimpíadas também — comemorou Gabriel.

Gabriel Nascimento venceu os 200 metros do C1 Fábio Canhete / Divulgação/CBCa

Entre as mulheres, Valdenice Conceição conquistou duas medalhas de bronze, nas provas do C1 200 metros e C1 500 metros.

— Graças a Deus, duas medalhas. A de 500 é uma prova de transição. Remo mais os 200 metros, precisa ganhar mais pulmão, cansa mesmo, mas é normal. Agora é treinar mais no Brasil para chegar na próxima com mais gás— projetou a canoísta olímpica.

Paracanoagem

Na paracanoagem, o Brasil encerrou o Pan-Americano com 13 medalhas. Foram cinco ouros, cinco pratas e três bronzes.

As medalhas douradas foram ganhas por Luís Carlos Cardoso (KL1- 200 metros), Gabriel Porto (KL3 - 200 metros), Aline Furtado (KL3 - 200 metros), Fernando Rufino (VL2 - 200 metros) e Giovane de Paula (VL3 - 200 metros).

Paracanoagem brasileira ganhou 13 medalhas. Fábio Canhete / Divulgação/CBCa

Confira todas as medalhas do Brasil

Canoagem velocidade:

Ouro

Isaquias Queiroz – C1, 1000m

Isaquias Queiroz – C1, 500m

Isaquias Queiroz e Mateus Nunes – C2, 500m

Gabriel Nascimento – C1, 200m

Mateus Nunes – C1, 5000m

Bronze

Valdenice Conceição – C1, 200m

Valdenice Conceição – C1, 500m

Paracanoagem:

Ouro

Luís Carlos Cardoso – KL1, 200m

Gabriel Porto – KL3, 200m

Aline Furtado – KL3, 200m

Fernando Rufino – VL2, 200m

Giovane de Paula – VL3, 200m

Prata

Debora Benevides – VL2, 200m

Thaís Freitas – VL3, 200m

Fernando Rufino – KL2, 200m

Miqueias Rodrigues – KL3, 200m

Leonice Friedrich – KL2, 200m

Bronze